Зеленський підписав санкції РНБО за російські вибори в Криму та ОРДЛО

Фото: пресцентр ОПУ

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України. У санкційному списку, зокрема, опинилися кандидати в депутати.

Відповідний указ опублікували у вівторок, 5 жовтня, на сайті глави держави.

Під санкціями опинилися:

33 кандидати в депутати російської Держдуми;

54 члени так званих “виборчих комісій” в ОРДЛО та Криму.

На цих людей наклали повний пакет обмежень: від заборони в’їзду до блокування всіх активів.

Санкції було накладено безстроково.

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