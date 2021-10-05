Зеленський підписав санкції РНБО за російські вибори в Криму та ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій за проведення виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України. У санкційному списку, зокрема, опинилися кандидати в депутати.
Відповідний указ опублікували у вівторок, 5 жовтня, на сайті глави держави.
Під санкціями опинилися:
На цих людей наклали повний пакет обмежень: від заборони в’їзду до блокування всіх активів.
Санкції було накладено безстроково.
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