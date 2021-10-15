“Заборонені” в Росії таліби знову їдуть у Москву з офіційною делегацією

Члени руху "Талібан" у Москві під час візиту 9 липня 2021 року

Делегація руху “Талібан”, який перебуває при владі в Афганістані, приїде в Росію для переговорів.

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

“Наступного тижня ми очікуємо приїзду в Москву представницької делегації руху талібів для участі у третьому засіданні московського формату”, – сказала Захарова на брифінгу для журналістів.

За її словами, у Москви “викликає стурбованість” активність терористичної організації “Ісламська держава”, тож російська сторона розраховує, що “слова нової кабульської влади” про намір побороти ІДІЛ “отримають практичне втілення”.

Нагадаємо, “Талібан” (як і ІДІЛ) є забороненою в Росії організацією. Попри це, саме в Москві таліби ще 9 липня зібрали пресконференцію, на якій заявили, що контролюють уже 85% території Афганістану. Як відомо, вже в серпні “Талібан” прийшов до влади в усій країні.

Тепер російські ЗМІ в контексті майбутнього приїзду делегації “організації, діяльність якої заборонено в Росії”, акцентують на тому, що 12 жовтня в Катарі відбулася зустріч “Талібану” з представниками Євросоюзу та США.

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