“Головна перешкода на шляху до миру – Росія”, – посольство США в День захисників і захисниць України

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликають Росію вивести війська й техніку з окупованих територій, вважаючи саме державу-агресора головною перешкодою до миру, і продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

В цьому запевнило дипломатичне представництво США у Києві, коментуючи візит заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви та вітаючи Україну з Днем захисників і захисниць 14 жовтня.

Із проханням прокоментувати слова заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, нібито Нуланд під час зустрічі з ним підтримала автономію окупованих територій Донбасу, до амбасади Сполучених Штатів у Києві звернулося Суспільне.

У посольстві наголосили, що зазвичай дипломати публічно не розголошують змісту звичайних закритих дипломатичних перемовин. Але запевнили:

“Ми, однак, нагадуємо, що Сполучені Штати незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в умовах агресії з боку Росії“.

У пресслужбі додали, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання за Мінськими угодами та щиро працювати над припиненням конфлікту на сході України.

“Щодо мирних переговорів, цілком ясно: головна перешкода на шляху до миру – це Росія. Цей конфлікт Росія розпочала, і тепер несе повну відповідальність за його припинення. Росія повинна продемонструвати серйозну і конструктивну участь, виконуючи свої зобов’язання щодо безпеки згідно з Мінськими угодами”, – наголосили у посольстві.

“Ми рішуче закликаємо Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання, вивести з України свою зброю та сили, якими вона керує, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами”, – підсумували в представництві США.

Також посольство США привітало Україну з Днем захисників і захисниць. Відео з вітанням полковниці Бріттані Стюарт, старшої представниці міністерства оборони США – аташе з питань оборони оприлюднено на сторінці амбасади у фейсбуці.

“У День захисників і захисниць України ми вшановуємо хоробрих чоловіків та жінок, які служили та служать, захищаючи свободу України! Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії“, – запевнили у диппредставництві.

Читайте також:

“Мій друг, нам з тобою!”: посольство США привітало українців з Днем Незалежності переспіваним хітом. ВІДЕО

Міністр оборони США приїде в Україну наступного тижня