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З Москви немає сигналів про готовність до “Норманді” глав МЗС, – Кулеба

13/10/2021 13:05

Українська сторона наразі не отримала жодних сигналів від Росії про готовність до проведення впродовж найближчих тижнів зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, РФ та України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 13 жовтня.

Кулеба зазначив, що протягом року німецький або французький колега декілька разів запитували його про готовність до зустрічі у “нормандському форматі” на рівні глав МЗС. За словами міністра, він щоразу без зволікань казав: “Готовий”, але щоразу ця зустріч не відбувалася через те, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров її усіляко уникав.

“Якщо дійсно результатом останньої розмови президент Франції і канцлера Німеччини з президентом Росії стане все-таки чітка вказівка від президента Путіна міністру Лаврову взяти участь у зустрічі міністрів, і він це зробить, а не знову знайде причину уникнути цієї зустрічі, я буду радий. Я готовий до цієї розмови, тому чекаємо, власне, на сигнал з Москви. Поки що ніяких сигналів ми не отримували. Щойно вони там визначаться, ми будемо готові до проведення такої зустрічі”, – цитує Кулебу “Укрінформ”.

Нагадаємо, що напередоні Зеленський переговорив із Меркель та Макроном про підготовку саміту “нормандської четвірки”.

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