“ВВС Україна” показала лонглисти “Книги року-2021”

Фото: ВВС

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляється на сайті ВВС News Україна у вівторок, 12 жовтня.

“До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2021 увійшли 39 видань у трьох категоріях із понад 134, які подали цього року на конкурс. Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до довгого списку в номінації Книга року ВВС-2021 увійшли 16 видань:

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Юрій Винничук. Збитошна пора. – Львів: Апріорі, 2020

Гліб Гусєв. Не святий. – Київ: #книголав, 2020

Сергій Демчук. 12 унцій любові. – Київ: Темпора, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. – Харків: Віват, 2021

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. – Київ: Laurus, 2021

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. – Харків: Фабула, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. – Чернівці: Книги – XXI, 2021

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. – Київ: ДІПА, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Поспєлов. Тадуш. – Чернівці: Книги – XXI, 2021

Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. – Київ: Комора, 2020

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. – Київ: Фенікс, 2021

Артем Чех. Хто ти такий? – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До довгого списку премії Дитяча книга року ВВС-2021 увійшли 11 видань:

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. – Харків: Ранок, 2021

Оксана Лущевська. Сем, без проблем. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. – Київ: #книголав, 2021

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. – Харків: Ранок, 2021

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. – Київ: Портал, 2020

Катерина Штанко. Вогняна казка. – Київ: Наш формат, 2021

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. – Київ: #книголав, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. – Київ: Портал, 2020

До довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2021 увійшли 12 видань:

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але… – Київ: Віхола, 2021

Андрій Бондар. Ласощі для Медора. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. – Київ: Портал, 2020

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. – Київ: Білка, 2021

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. – Київ: ТОВ “Книжкове видавництво Чорна гора”, 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. – Київ: Комора, 2020

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. – Київ: Гамазин, 2021

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. – Київ: Віхола, 2021

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Андрій Содомора. Про що писати… – Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. – Київ: Темпора, 2021

Цього року у журі премії “Книга року ВВС”: Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”; Вадим Карп’як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Читайте також:

Переможцем премії “Книга року BBC 2020” став ветеран АТО Сайгон