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“ВВС Україна” показала лонглисти “Книги року-2021”

13/10/2021 13:35

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляється на сайті ВВС News Україна у вівторок, 12 жовтня.

“До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2021 увійшли 39 видань у трьох категоріях із понад 134, які подали цього року на конкурс. Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до довгого списку в номінації Книга року ВВС-2021 увійшли 16 видань:

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
  • Юрій Винничук. Збитошна пора. – Львів: Апріорі, 2020
  • Гліб Гусєв. Не святий. – Київ: #книголав, 2020
  • Сергій Демчук. 12 унцій любові. – Київ: Темпора, 2021
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. – Харків: Віват, 2021
  • Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. – Київ: Laurus, 2021
  • Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. – Харків: Фабула, 2021
  • Ілля Макаренко. Магнум. – Чернівці: Книги – XXI, 2021
  • Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. – Київ: ДІПА, 2021
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Артем Поспєлов. Тадуш. – Чернівці: Книги – XXI, 2021
  • Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. – Київ: Комора, 2020
  • Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021
  • Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. – Київ: Фенікс, 2021
  • Артем Чех. Хто ти такий? – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До довгого списку премії Дитяча книга року ВВС-2021 увійшли 11 видань:

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021
  • Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. – Харків: Ранок, 2021
  • Оксана Лущевська. Сем, без проблем. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. – Київ: #книголав, 2021
  • Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. – Харків: Ранок, 2021
  • Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. – Київ: Портал, 2020
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. – Київ: Наш формат, 2021
  • Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. – Київ: #книголав, 2021
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. – Київ: Портал, 2020

До довгого списку премії Книга року ВВС-Есеїстика-2021 увійшли 12 видань:

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але… – Київ: Віхола, 2021
  • Андрій Бондар. Ласощі для Медора. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. – Київ: Портал, 2020
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. – Київ: Білка, 2021
  • Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. – Київ: ТОВ “Книжкове видавництво Чорна гора”, 2021
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. – Київ: Комора, 2020
  • Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. – Київ: Гамазин, 2021
  • Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. – Київ: Віхола, 2021
  • Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Андрій Содомора. Про що писати… – Львів: Апріорі, 2021
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. – Київ: Темпора, 2021

Цього року у журі премії “Книга року ВВС”: Віра Агеєва, професорка Національного університету “Києво-Могилянська академія”; Вадим Карп’як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

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Україна

“ВВС Україна” показала лонглисти “Книги року-2021”

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції...

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