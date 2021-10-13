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Верховний Суд виселив УПЦ МП із колишнього дитсадка в Івано-Франківську

13/10/2021 19:07

Верховний Суд України зобов’язав Івано-Франківську єпархію Російської православної церкви в Україні (так званої УПЦ МП), звільнити приміщення на вул. Чорновола, 6 та передати його у постійне користування департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради.

Про це у середу, 13 жовтня, повідомив міський голова Руслан Марцінків у фейсбуці.

Судова тяганина за приміщення колишнього дитсадка тривала з березня 2015 року, коли містом ще керував Віктор Анушкевичус. За його словами, тоді через прохання повернути приміщення йому пригрозили анафемою.

“Добрі новини перед Покровою! Верховний Суд України остаточно розставив всі крапки над “і”! Івано-Франківська єпархія Української православної церкви Московського патріархату мусить звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6, та передати у постійне користування департаменту освіти і науки міської ради. Суди тягнулися роками, але тепер маємо остаточне рішення на користь міста! Тож тепер там буде дитячий садок“, – написав Марцінків.

Про повернення приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, 6 в Івано-Франківську у власність міста заговорили після оприлюднення депутатського звернення до міського голови у березні 2015 року, пише “Захід.нет”.

Депутати намагались з’ясувати, на яких підставах Івано-Франківська єпархія так званої УПЦ МП орендує приміщення. Тодішній міський голова Віктор Анушкевичус пояснив, що у 2006 році приміщення для єпархії на Чорновола, 6 дали тимчасово, доки не побудують храм на розі Довженка-Дорошенка.

Храм на вулиці Довженка, 2 завершили будувати у 2009 році, тоді ж відбулась перша літургія, однак так звана УПЦ МП так і не звільнила приміщення пояснивши, що договір є безстроковим.

Своєю чергою, небажання звільнити приміщення міський голова назвав захопленням. Віктор Анушкевичус тоді заявляв, що через вимогу звільнити приміщення йому навіть погрожували анафемою. Після цього між містом та Івано-Франківською єпархією УПЦ МП розпочалась судова тяганина.

Перша позовна заява від виконкому міськради Господарським судом Івано-франківської області була прийнята 21 серпня 2015-го. Через два роки суд виніс рішення на користь міськвиконкому, на яке єпархія так званої УПЦ МП подала апеляцію.

У 2019 році рішення Господарського суду було вже на користь єпархії.

Після цього апеляцію івано-франківського міськвиконкому розглядав уже Львівський апеляційний суд, який зобов’язав церкву повернути приміщення. Таке ж рішення у 2020 році ухвалив і Господарський суд Івано-Франківської області.

Після чого справу про повернення приміщення вже розглядав Верховний Суд, який підтримав позовні вимоги Івано-Франківського міськвиконкому та зобов’язав Івано-Франківську єпархію УПЦ МП звільнити приміщення на вулиці Чорновола, 6 та передати його у постійне користування департаменту освіти і науки міської ради.

20 грудня 2006 року виконком міської ради передав в оренду єпархії УПЦ МП два нежитлових приміщення загальною площею 300 кв. м для використання під молитовний будинок та канцелярію єпархіального управління.

Йдеться про будівлі на вул. Чорновола, 6 та 6Б, в яких раніше був дитсадок. Орендна плата тут складає 48,6 грн на місяць. В договорі зазначалося, що він діятиме до того моменту, доки на цій ділянці не почнуть зводити новий будинок.

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