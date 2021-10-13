“Укрзалізниця” пускатиме у поїзди лише із сертифікатом або негативним тестом на COVID-19

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В Україні із 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти наявність у пасажирів сертифікату про вакцинацію від COVID-19.

Про це заявив керівник пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Перцовський, передає “Економічна правда” в середу, 13 жовтня.

“Обмеження стартуватимуть 21 жовтня. Всі пасажири, які мають квитки на 21 жовтня і далі вже мають дотримуватися нових правил. Ці обмеження поширюються на далекі міжобласні пасажирські сполучення. Всі пасажири, які подорожують в приміському сполученні, вони продовжують рухатися в звичайному форматі. Потрібно дотримуватися маскового режиму”, – сказав він.

При посадці провідник перевірятиме окрім паспорта і квитка документ з того переліку, який зазначено в постанові Кабміну. Провідники перевірятимуть у пасажирів наявність сертифікатів про щеплення у паперовому або електронному вигляді (для жовтої зони достатньо, якщо є відмітка про отримання однієї дози, якщо це червона зона, то потрібно мати повний курс вакцинації – дві дози).

Якщо сертифікату в пасажира немає, то достатньо буде мати підтвердження про проходження ПЛР-тесту, або експрес-антигентесту, який зроблений не пізніше як за 72 години до подорожі.

Перцовський зазначив, що “Укрзалізниця” планує розгорнути на вокзалах лабораторії, що будуть надавати послуги тестування за “доступною ціною”.

Посадовець також повідомив, що залізниця звернеться до Міінстерства внутрішніх спарв із проханням забезпечити контроль за дотриманням нових карантинних обмежень.

Перцовський наголосив, що ті люди, які вже придбали квитки ще встигають до 21 жовтня пройти тестування на коронавірус, або ж в разі відмови від поїздки можуть здати квитки “Укрзалізниці” і отримати відшкодування.

Дітям до 18 років не потрібно мати документи про вакцинацію або тестування. Ті ж, хто має протипоказання до щеплення, може зробити ПЛР-тест або експрес-тест.

Олександр Перцовський також зазначив, що в разі відсутності необхідних документів щодо вакцинації чи тестування провідники можуть не допустити пасажира у поїзд.

На засіданні уряду 11 жовтня посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епіднебезпеки – з 21 жовтня усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.

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