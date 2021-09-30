Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею

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Укрзалізниця відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Про це це в компанії повідомили в четвер, 30 вересня.

“Укрзалізниця 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. Це стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони та співпраці польської залізничної адміністрації”, – йдеться в пресрелізі.

Квитки на поїзд, який відправиться за маршрутом “Київ — Перемишль”, будуть доступні з 1 жовтня. Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua чи в касах вокзалів.

Поїзд “Інтерсіті+” курсуватиме складом із вагонів виробництва “Hyundai Rotem”.

В УЗ нагадали, що раніше за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже було відновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

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