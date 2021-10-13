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Справа “Межигір’я”: суд заочно заарештував сина Януковича

13/10/2021 20:06

Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина експрезидента-втікача Віктора Януковича, який є підозрюваним у справі про привласнення “Межигір’я”.

Про це в середу, 13 жовтня, інформує пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратура.

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід синові експрезидента України Олександру Януковичу у справі про резиденцію “Межигір’я”- його заочно заарештували.

У САП нагадали, що син разом із батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції “Межигір’я” на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад пів мільярда гривень.

Раніше такий же запобіжний захід ВАКС обрав і для Віктора Януковича.

Нагадаємо, 25 серпня ВАКС надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його сина у справі заволодіння резиденцією “Межигір’я”.

За версією слідства, Олександр Янукович організував створення та придбання приватних фірм з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння Межигір’ям. Його батько Віктор Янукович, обіймаючи у 2007 році посаду прем’єр-міністра, був пособником та шляхом зловживання своїм службовим становищем допоміг заволодіти держмайном у особливо великих розмірах.

Окрім цього, Олександра Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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