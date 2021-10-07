ВАКС заочно заарештував Януковича у справі про заволодіння “Межигір’ям”

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експрезиденту Віктору Януковичу у вигляді арешту у справі про заволодіння резиденцією “Межигір’я”.
Про це під час засідання у четвер, 7 жовтня, оголосила слідча суддя Катерина Широка.
“Клопотання – задовольнити. Обрати відносно Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки Януковича… розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або про його зміну (запобіжного заходу – ред.) на більш м’який запобіжний захід”, – поінформувала суддя, яку цитує “Укрінформ”.
Як повідомлялося, 25 серпня ВАКС надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його сина у справі заволодіння резиденцією «Межигір’я».
За версією слідства, Олександр Янукович організував створення та придбання приватних фірм з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння Межигір’ям. Його батько Віктор Янукович, обіймаючи у 2007 році посаду прем’єр-міністра, був пособником та шляхом зловживання своїм службовим становищем допоміг заволодіти держмайном у особливо великих розмірах.
Окрім цього, Олександра Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
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