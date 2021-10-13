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Профільний комітет рекомендує пускати до Ради лише вакцинованих

13/10/2021 19:46

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав пропозицію встановити допуск до парламенту лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання від COVID-19.

Як передає УНІАН в середу, 13 жовтня, відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету.

Йдеться про проєкт постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№6154).

Як зазначив під час розгляду питання голова комітету, народний депутат від “Слуги народу” Михайло Радуцький, епідемічна ситуація з коронавірусом в Україні “продовжує погіршуватися”.

“У більшості регіонів показники відповідають “помаранчевій” зоні, і багато з них вже на порозі “червоної” зони. Уряд запроваджує досить жорсткі вимоги до діяльності освітніх, культурних та інших закладів, а також обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти. Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для всіх діють однакові правила”, – сказав він.

Так, члени комітету підтримали пропозицію рекомендувати Раді включити цей проєкт постанови до порядку денного.

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