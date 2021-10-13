“Повернись живим” доставив на фронт ще 15 мобільних комплексів спостереження

Фото: Повернись живим

Благодійний фонд “Повернись живим” доставив на передову ще 15 мобільних комплексів відеоспостереження.

Про це організація повідомила в середу, 13 жовтня.

Зазначається, що комлекси додатково встановлено у найгарячіших точках по всьому фронту, де є небезпека від роботи російських снайперів.

“За цю поїздку на лінії зіткнення встановлено ще 15 мобільних спостережних комплексів. До кінця року ми маємо на меті встановити ще 10: це об’єктивна потреба, дозакрити певні гарячі ділянки”, – повідомили у фонді.

“ПЖ” нагадав, що мобільні спостережні комплекси – це дистанційно керовані камери, встановлені на телескопічних мачтах та встановлені на закритих позиціях. З їх допомогою можна вести огляд місцевості, вчасно виявляти диверсійні групи противника та постійно контролювати дії ворога

“Треба огляд – оператор підіймає комплекс, і потужна камера з хорошою оптикою та високою роздільною здатністю дає чітку картинку. Огляд завершено – і камера повертається у сховок. І весь цей час наші захисники працюють з укриття, не підставляючись під кулі: з бліндажу, закритих позицій, інших схованок – де їм буде зручно встановити дистанційний пульт керування”, – описують користь від таких пристроїв волонтери.

Читайте також:

“Повернись живим” доставив на фронт малі мобільні комплекси спостереження