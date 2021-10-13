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Обмеження роботи КПВВ “Станиця Луганська” пов’язане зі скасуванням “кордону” між “ЛДНР”, – правозахисники

13/10/2021 11:43

Обмеження пропуску через КПВВ “Станиця Луганська” з боку терористичної організації “ЛНР” не пов’язане з боротьбою проти коронавірусу, як це пояснювали луганські окупанти.

Про це повідомляє “Східна правозахисна група” з посиланням на свої джерела у вівторок, 12 жовтня.

“Найперше, обмеження роботи КПВВ пов’язано зі скасуванням внутрішнього кордону між “ЛНР” і “ДНР”, – зазначають правозахисники.

Оскільки було оголошено про “єдиний економічний простір” в ОРДЛО і скасування внутрішнього “кордону”, жителі з тимчасово окупованої Донеччини стали їздити до Луганська для переходу через КПВВ “Станиця Луганська”, щоб не їхати в Україну через Росію.

“В ОРДО до скасування “кордону” КПВВ не працювали в нормальному режимі вже більше 1,5 роки, за цей час сформувалися контрольовані канали контрабанди з України та інших країн (в тому числі – через Азовське море), сформувався ринок пасажирських та вантажних перевезень через РФ в Україну. В ОРЛО ситуація кардинально відрізнялася”, – підкреслили в правозахисній організації.

За даними “Східної правозахисної групи”, після транспортного об’єднання двох квазіреспублік кремлівські куратори наполягли, щоб все було приведено до загального порядку, “проїзд з ОРДЛО в Україну через РФ, надходження товарів з України тільки через контрабандні канали”, – резюмували правозахисники.

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