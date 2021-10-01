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“Два братні народи”: окупанти взялися демонтувати митні пости на кордоні між “ДНР” і “ЛНР”

01/10/2021 13:15

Уранці в п’ятницю, 1 жовтня, почався демонтаж так званого “митного поста” “Дебальцеве” на межі між окупованими територіями, які контролюють сепаратисти Донецька і Луганська – угруповання “ДНР” і “ЛНР”.

Про це інформує сепаратистський сайт ДАН.

“Захід відбувається в рамках реалізації “Договору про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції між “ДНР” і “ЛНР”, який вступив в силу напередодні”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно, на території “поста” будуть ліквідовані шлагбауми, обмежувальні знаки тощо.

Так званий “договір” передбачає введення для окупованих районів Донецької і Луганської областей спільного митного тарифу, єдиного порядку регулювання “зовнішньополітичної” діяльності, єдиної методології статистики зовнішньої і взаємної торгівлі, уніфікування “законодавства” у сфері митного регулювання, що включають ідентичні правила визначення митної вартості товарів.

За цими даними, договір також передбачає ліквідацію інших постів між “республіками” – “Сніжне”, “Нікішине” і “756-й км траси М-03”.

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