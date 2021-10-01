“Два братні народи”: окупанти взялися демонтувати митні пости на кордоні між “ДНР” і “ЛНР”

Уранці в п’ятницю, 1 жовтня, почався демонтаж так званого “митного поста” “Дебальцеве” на межі між окупованими територіями, які контролюють сепаратисти Донецька і Луганська – угруповання “ДНР” і “ЛНР”.
Про це інформує сепаратистський сайт ДАН.
“Захід відбувається в рамках реалізації “Договору про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції між “ДНР” і “ЛНР”, який вступив в силу напередодні”, – йдеться в повідомленні.
Відповідно, на території “поста” будуть ліквідовані шлагбауми, обмежувальні знаки тощо.
Так званий “договір” передбачає введення для окупованих районів Донецької і Луганської областей спільного митного тарифу, єдиного порядку регулювання “зовнішньополітичної” діяльності, єдиної методології статистики зовнішньої і взаємної торгівлі, уніфікування “законодавства” у сфері митного регулювання, що включають ідентичні правила визначення митної вартості товарів.
За цими даними, договір також передбачає ліквідацію інших постів між “республіками” – “Сніжне”, “Нікішине” і “756-й км траси М-03”.
Читайте також:
Російські окупанти в ОРДО готують повний перехід освіти на стандарти РФ. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!