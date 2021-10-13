Уперше в Україні священники ПЦУ й УГКЦ пройшли вишкіл медичних капеланів

Фото: РІСУ

У Львові у вівторок, 12 жовтня, медичні капелани Української греко-католицької церкви та Православної церкви України отримали дипломи про спеціалізований вишкіл, який тривав протягом двох років.

Про це інформує РІСУ.

До вишколу долучилося десять священнослужителів, серед яких клірики УГКЦ та ПЦУ з різних областей України.

“Навчання відбувалося під егідою Патріаршої комісії у справах душпастирства охорони здоров’я УГКЦ. Дипломи капеланів-випускників, окрім підписуочільника комісії, завірили печаткою Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, як свідчення того, що під час курсу опанували і дисципліни, яких навчали викладачі коледжу”, – йдеться в повідомленні.

Голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я Севастіяна Карвацька зазначила, що курс для медичних капеланів започаткували ще до пандемії COVID-19. І з часом, зважаючи на обставини, актуальність такого вишколу лише зросла.

“Коли ми починали цю програму два роки тому, ми ще не знали, що очікує світ. І це збіглося із світовою пандемією… Сьогодні справа медичного капеланства, як і військового, стала дуже видима і потрібна. Тому дякую усім учасникам цього вишколу. Також я сердечно дякую усім отцям, які провадили цей курс, які викладали”, – сказала сестра Севастіяна.

“Цей курс – унікальний, перший в Україні. Після двох років навчання можемо побачити ті зміни, які відбулися у нас, учасниках. За ці два роки ми опанували п’ять блоків. Стали однією командою, друзями. Цей курс нас згуртував. Бо ми пройшли великий психологічний вишкіл. Ці навики є корисними і у нашому повсякденному житті. Гаслом курсу було допомогти кожному, хто потребує, кожному ближньому. Я думаю, що ми з отцями стали ближчими до того, щоби схилитися до ліжка кожного хворого і принести частинку тепла і розради, яких він потребує”, – наголосив священник ПЦУ Іван Данилів.

Після вручення дипломів про завершення навчання на курсі також урочисто відзначили медиків.

Читайте також:

Капелани українського війська: скільки їх, яких конфесій, як служать