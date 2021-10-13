СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2578394 +16309
Летальні випадки:
59523 +471
Одужали:
2304361 +6462
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13379666 (+56174). Оновлено: 08:20 13.10.2021
Home / Військо / Уперше в Україні священники ПЦУ й УГКЦ пройшли вишкіл медичних капеланів

Уперше в Україні священники ПЦУ й УГКЦ пройшли вишкіл медичних капеланів

13/10/2021 15:20

У Львові у вівторок, 12 жовтня, медичні капелани Української греко-католицької церкви та Православної церкви України отримали дипломи про спеціалізований вишкіл, який тривав протягом двох років.

Про це інформує РІСУ.

До вишколу долучилося десять священнослужителів, серед яких клірики УГКЦ та ПЦУ з різних областей України.

“Навчання відбувалося під егідою Патріаршої комісії у справах душпастирства охорони здоров’я УГКЦ. Дипломи капеланів-випускників, окрім підписуочільника комісії, завірили печаткою Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, як свідчення того, що під час курсу опанували і дисципліни, яких навчали викладачі коледжу”, – йдеться в повідомленні.

Голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я Севастіяна Карвацька зазначила, що курс для медичних капеланів започаткували ще до пандемії COVID-19. І з часом, зважаючи на обставини, актуальність такого вишколу лише зросла.

“Коли ми починали цю програму два роки тому, ми ще не знали, що очікує світ. І це збіглося із світовою пандемією… Сьогодні справа медичного капеланства, як і військового, стала дуже видима і потрібна. Тому дякую усім учасникам цього вишколу. Також я сердечно дякую усім отцям, які провадили цей курс, які викладали”, – сказала сестра Севастіяна.

“Цей курс – унікальний, перший в Україні. Після двох років навчання можемо побачити ті зміни, які відбулися у нас, учасниках. За ці два роки ми опанували п’ять блоків. Стали однією командою, друзями. Цей курс нас згуртував. Бо ми пройшли великий психологічний вишкіл. Ці навики є корисними і у нашому повсякденному житті. Гаслом курсу було допомогти кожному, хто потребує, кожному ближньому. Я думаю, що ми з отцями стали ближчими до того, щоби схилитися до ліжка кожного хворого і принести частинку тепла і розради, яких він потребує”, – наголосив священник ПЦУ Іван Данилів.

Після вручення дипломів про завершення навчання на курсі також урочисто відзначили медиків.

Читайте також:
Капелани українського війська: скільки їх, яких конфесій, як служать

Унікальних переглядів: 37

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Укрзалізниця” пускатиме у поїзди лише із сертифікатом або негативним тестом на COVID-19

В Україні із 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти наявність у пасажирів сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Про це заявив керівник пасажирського напрямку...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02