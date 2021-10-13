Арахамія протягом локдауну двічі літав у Відень на літаку зі структур Фірташа, – ЗМІ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: ФБ СН

Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія двічі за період карантину і закритих кордонів літав до Відня на приватному літаку, що належить пов’язаним із олігархом Дмитром Фірташем структурам.

Про це йдеться у розслідуванні Української пради “Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Брауна”, опублікованому в середу, 13 жовтня.

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що інформацію про перельоти депутата включно з документами отримав від джерел у правоохоронних органах. Обидва рази Арахамія під час закритого авіасполучення літав з дружиною.

Сам депутат стверджує, що мета обох поїздок була особиста і пов’язана зі здоров’ям.

“Там немає жодної політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна – це медична причина”, – зазначив нардеп.

За словами Ткача, глава фракції СН підтвердив мету поїздки документально. Дружина Арахамії двічі замовляла через грузинську турфірму медичні послуги включно з трансфером. Вартість кожної з поїздок – 24 000 євро.

При цьому Арахамія зазначив: “Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь авіакомпанію, де кількість бортів нараховує кілька сотень. Це як Uber – викликати Uber, ви не розумієте, яким літаком ви туди полетите”.

Нардеп зазначив, що платив за ці поїздки сам, але “формально оплачує дружина, бо якщо я зараз у декларації оплачує перельот, я повинен робити повідомлення в НАЗК і вся країна потім у всіх новинах пише – Арахамія кудись полетів. Це неправильно”.

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