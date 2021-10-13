СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2578394 +16309
Летальні випадки:
59523 +471
Одужали:
2304361 +6462
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13379666 (+56174). Оновлено: 08:20 13.10.2021
Home / Україна / Арахамія протягом локдауну двічі літав у Відень на літаку зі структур Фірташа, – ЗМІ

Арахамія протягом локдауну двічі літав у Відень на літаку зі структур Фірташа, – ЗМІ

13/10/2021 12:02

Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія двічі за період карантину і закритих кордонів літав до Відня на приватному літаку, що належить пов’язаним із олігархом Дмитром Фірташем структурам.

Про це йдеться у розслідуванні Української пради “Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Брауна”, опублікованому в середу, 13 жовтня.

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що інформацію про перельоти депутата включно з документами отримав від джерел у правоохоронних органах. Обидва рази Арахамія під час закритого авіасполучення літав з дружиною.

Сам депутат стверджує, що мета обох поїздок була особиста і пов’язана зі здоров’ям.

“Там немає жодної політики чи підтексту якогось. Причина у мене реально поважна – це медична причина”, – зазначив нардеп.

За словами Ткача, глава фракції СН підтвердив мету поїздки документально. Дружина Арахамії двічі замовляла через грузинську турфірму медичні послуги включно з трансфером. Вартість кожної з поїздок – 24 000 євро.

При цьому Арахамія зазначив: “Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа, зданий в якусь авіакомпанію, де кількість бортів нараховує кілька сотень. Це як Uber – викликати Uber, ви не розумієте, яким літаком ви туди полетите”.

Нардеп зазначив, що платив за ці поїздки сам, але “формально оплачує дружина, бо якщо я зараз у декларації оплачує перельот, я повинен робити повідомлення в НАЗК і вся країна потім у всіх новинах пише – Арахамія кудись полетів. Це неправильно”.

Читайте також:
США продовжують співпрацю з Австрією щодо екстрадиції Фірташа, – Держдеп

Унікальних переглядів: 16

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Арахамія протягом локдауну двічі літав у Відень на літаку зі структур Фірташа, – ЗМІ

Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія двічі за період карантину і закритих кордонів літав до Відня на приватному літаку, що належить пов’язаним із олігархом Дмитром Фірташем структурам. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02