У Чернігові на 22-му тижні вагітності померла від “ковіду” невакцинована жінка

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У Чернігові від COVID-19 померла 39-річна жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. Померла не була щепленою від коронавірусної хвороби.

Про це на ранковій нараді в мерії у вівторок, 12 жовтня, повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

“У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності, не вакцинована. Померла разом із дитиною”, – констатував мер, якого цитує “Укрінформ”.

За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухаря, першу дозу вакцини в Чернігові отримало 26% населення, дві дози – понад 20%.

Ситуація ж із захворюваністю залишається напруженою. Кількість інфікованих зростає, 70% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Із 239 осіб, які зараз перебувають у лікарнях, лише 17 – прищеплені від COVID-19. Проте більшість або отримали тільки одну дозу, або після двох пройшло мало часу й люди не встигли набути імунітету.

З початку пандемії в Чернігові зафіксовано 16 533 випадки коронавірусної хвороби. Померла від неї 491 людина. За останню добу (станом на 11 жовтня) виявлено 92 нових випадки.

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