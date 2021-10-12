Мінвет передав Книги пам’яті загиблих добровольців в усі регіони України

Фото пресцентру Мінвету

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна передала копії Книги пам’яті добровольців-захисників представникам територіальних відділів Мінветеранів.

Захід відбувся у вівторок, 12 жовтня, у Залі Пам’яті Меморіального комплексу Міністерства оборони України.

“Створення Книги пам’яті добровольців-захисників започатковано Міністерством у справах ветеранів. Аналогічні книги існують про тих хлопців, які загинули за Україну в російсько-українській війні, коли проходили службу у складі Збройних сил України та інших військових формуваннях. Однак до березня цього року книг з іменами саме воїнів-добровольців не було. Напередодні Дня захисників та захисниць України ми передаємо в усі куточки України, в усі наші регіони копії Книги пам’яті добровольців”, – цитує Лапутіну її пресслужба.

Міністерка передала Книги пам’яті представникам територіальних відділів Мінветеранів. Вони своєю чергою нададуть їх керівникам обласних державних адміністрацій для подальшого розміщення у місцях вшанування пам’яті.

Передісторія

У березні 2021 року міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна презентувала Книгу пам’яті добровольців-захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Захід відбувся у меморіальному комплексі «Зала пам’яті» на території Міністерства оборони України.

Наказ Мінветеранів «Про Книгу пам’яті добровольців – захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» було видано у вересні 2020 року.

Наразі у Книзі пам’яті записані імена 78 воїнів-добровольців. Робота зі збирання інформації про всіх добровольців триває.

Читайте також:

26 добровольців батальйону “Айдар” отримали УБД