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Нацкомісія рекомендує почати шкільні канікули вже наступного понеділка

12/10/2021 22:58

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міносвіти перенести початок шкільних канікул із 25 жовтня на 18 жовтня, щоб стримати епідемію коронавірусу.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” 12 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави”, – сказав міністр.

При цьому Ляшко не зміг відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

“Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення”, – зазначив міністр охорони здоров’я,

Він додав, що “зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через п’ять днів після ухвалення цього рішення”.

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