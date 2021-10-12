Нацкомісія рекомендує почати шкільні канікули вже наступного понеділка

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міносвіти перенести початок шкільних канікул із 25 жовтня на 18 жовтня, щоб стримати епідемію коронавірусу.
Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” 12 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави”, – сказав міністр.
При цьому Ляшко не зміг відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.
“Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення”, – зазначив міністр охорони здоров’я,
Він додав, що “зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через п’ять днів після ухвалення цього рішення”.
Читайте також:
З 15 жовтня в Україні знову з’явиться “червона зона” епіднебезпеки
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!