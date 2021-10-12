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З 15 жовтня в Україні знову з’явиться “червона зона” епіднебезпеки

12/10/2021 18:26

З 15 жовтня Херсонська область переходить у “червону” зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Таке рішення ухвалили у вівторок, 12 жовтня, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“З 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки”, – повідомив урядовець.

Нагадаємо, що в “червоній” зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Водночас у “червоній” зоні на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, мешканці “червоної” зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

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