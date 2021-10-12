Фронтмена гурту “Мертвий півень” Міська Барбару поховають у Харкові

Місько Барбара

Фронтмена гурту “Мертвий півень”, актора театру “Арабески”, одного із засновників українського року Міська Барбару поховають 13 жовтня у Харкові.

Про це у фейсбуці повідомила його дружина Світлана Олешко.

“Михайло Барбара буде похований на міському цвинтарі №2”, – зазначається у повідомленні.

Чин похорону правитиметься у Свято-Дмитрівському храмі міста Харкова о 14:00. Попрощатися з артистом можна буде з 13:30.

Михайло Барбара помер 11 жовтня на 50-му році життя. За попередніми висновками, в нього раптово зупинилося серце.

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