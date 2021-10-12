Фронтмена гурту “Мертвий півень” Міська Барбару поховають у Харкові

Фронтмена гурту “Мертвий півень”, актора театру “Арабески”, одного із засновників українського року Міська Барбару поховають 13 жовтня у Харкові.
Про це у фейсбуці повідомила його дружина Світлана Олешко.
“Михайло Барбара буде похований на міському цвинтарі №2”, – зазначається у повідомленні.
Чин похорону правитиметься у Свято-Дмитрівському храмі міста Харкова о 14:00. Попрощатися з артистом можна буде з 13:30.
Михайло Барбара помер 11 жовтня на 50-му році життя. За попередніми висновками, в нього раптово зупинилося серце.
Читайте також:
Помер фронтмен гурту “Мертвий півень” Місько Барбара
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!