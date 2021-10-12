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Аброськіна звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ

12/10/2021 18:08

Ексглава кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, роботу якого перевіряли за анонімним зверненням.

Про це заявив сам Аброськін у Facebook.

“Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням «за систематичні порушення» я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обґрунтування. До речі, сам наказ з’явився в Телеграм-каналах”, – зазначає Аброськін.

Він також припускає, що найближчим часом на нього “виллють багато бруду”.

У соціальних мережах ексглава кримінальної поліції оприлюднив відповідний наказ міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як стало відомо раніше, у вересні в Одеському державному університеті внутрішніх справ комісія з Києва почала перевірку роботи ректора В’ячеслава Аброськіна, на якого написали анонімне звернення.

Анонімна заява була підписана колективом вишу, але жодного іменного підпису на ній не було. Заява була адресована президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, генпрокурорці Ірині Венедиктовій і голові НАБУ Артему Ситнику.

В анонімці Аброськіна звинуватили в різних зловживаннях. Сам ректор категорично спростував звинувачення.

У вівторок, 12 жовтня, Аброськін зачитав колективу університету наказ міністра про його звільнення з посади ректора.

“Як юрист, я не згоден з формулюванням причини звільнення, але… Востаннє сказав керівному складу університету велике дякую за нашу дворічну співпрацю, вибачився, якщо когось образив”, – написав Аброськін у ФБ.

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