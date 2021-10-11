У Росії від отруєння контрафактним алкоголем померли 34 людини

У Російській Федерації кількість померлих унаслідок уживання контрафактного алкоголю в Оренбурзькій області зросла до 34.
Про це інформує “Радіо Свобода”.
У лікарнях перебувають 24 пацієнти з отруєнням алкоголем. Із них семеро – в тяжкому стані, ще четверо – на штучній вентиляції легень.
“У місті Орськ, де продавався смертельно небезпечний алкоголь, вулицями пересуваються автомобілі з гучномовцями, попереджаючи про небезпеку спиртних напоїв не тільки в пластикових, а й у скляних пляшках”, – ідеться в повідомленні.
Влада регіону організувала продаж продуктових наборів в обмін на алкогольну продукцію, куплену раніше.
Про масове отруєння контрафактним алкоголем мешканців кількох населених пунктів Оренбурзької області РФ стало відомо 7 жовтня (у день народження президента РФ Володимира Путіна). Підроблену алкогольну продукцію люди придбали у місті Орськ.
Аналізи показали наявність в організмі померлих чистого метанолу – смертельної отрути.
Порушено кримінальну справу. В рамках розслідування затримано дев’ятьох осіб.
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