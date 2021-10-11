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У Росії на честь бойовика “Мотороли” назвали катер силовиків на Дону. ВІДЕО

11/10/2021 19:10

У Російській Федерації на честь ліквідованого бойовика “ДНР” Арсена “Мотороли” Павлова назвали катер силовиків на річці Дон.

Відповідне відео поширили в понеділок, 11 жовтня, на ютуб-каналі WarGonzo.

Відомо, що катер “Арсен Павлов” у Ростові-на-Дону контролюватиме “перетин кордонів РФ іноземними суднами”.

Модель катера – РИФ-112.

Зазначається, що на цьому катері представники контрольних органів тепер будуть курсувати між суднами, що стоять на рейді біля порту.

Як інформувала “Новинарня“, громадянин Росії Арсен Павлов, 1983 р.н., із позивним “Моторола” був ліквідований 16 жовтня 2016 року в результаті вибуху в ліфті житлового будинку у Донецьку.
Із 2014 року Павлов був активним учасником “російської весни” та війни на сході України. Став відомий як командир батальйону “Спарта” (1 АК “ДНР”) на прізвисько “Моторола”.

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