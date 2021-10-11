На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського воїна

Внаслідок ворожого обстрілу в понеділок, 11 жовтня, поранення дістав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні командування ООС станом на 17:00.

Зазначається, що воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

У штабі розповіли, що з початку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Позиції українських воїнів біля Південного (район Горлівки) ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського на Луганщині окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, з початку жовтня ЗСУ ще не має безповоротних бойових втрат.

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