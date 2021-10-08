Залужний скоротив кількість документації на опорних пунктах в ООС

На взводних та ротних опорних пунктах в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишаються тільки бойові документи.
Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
З його слів, відповідний наказ він дав на третій день після призначення на цю посаду, перебуваючи у районі проведення ООС.
“Я зібрав всіх командирів військових частин та перше, що сказав: на взводних, ротних опорних пунктах залишаються тільки бойові документи”, – сказав Валерій Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ чітко визначив перелік цих документів – карточка вогню, робоча карта та схема орієнтирів.
“Все, решту звідти прибрати і більше до мене не звертатися з цього приводу”, – додав головком.
Відтак, в армійців на передовій мали забрати різноманітні акти, журнали, плани, інструктажі та подібне, загалом це понад 30 документів, нагадує “Мілітарний”.
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