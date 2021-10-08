У Батумі обвалився шестиповерховий будинок, є постраждалі. ВІДЕО

У центрі грузинського Батумі обвалився житловий шестиповерховий будинок.
Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на місцеві ЗМІ.
Шестиповерховий корпус розташований між вулицями 26 травня і Мемед Абашидзе. Будинок несподівано завалився близько полудня у п’ятницю, 8 жовтня.
Відразу після події на місце прибули пожежники та рятувальники, проте вони за допомогою невеликого підйомного крана могли тільки прибрати уламки з кількох машин, які стояли біля корпусу.
Спершу вдалося витягнути з машини жінку та її дитину, їх відправили до лікарні.
Проте під уламками будівлі ще перебувають люди – в будинку було 12 квартир.
Одному з чоловіків через шок знадобилася допомога медиків – у помешканні залишилися його дружина, троє дітей і брат.
Рятувальники почули, як кілька людей кликали на допомогу з-під завалів. Один із мешканців кричав: «”Я можу дихати”, і ствердно відповів на запитання рятувальників, чи чує він їх.
Мешканці розповіли журналістам, що цю частину будинку було споруджено наприкінці 70-х років в отворі між будівлями більш старої споруди. Пізніше з боку двору до під’їзду прибудували ліфт. У результаті сьогоднішньої події завалилася конструкція ліфта і під’їзд, що спричинило за собою й обвалення стін.
За однією з версій, причиною катастрофи могли стати проведені з порушенням будівельні роботи на першому поверсі будівлі: там розташовані кафе, магазини і салон краси. Також ймовірно, що під час ремонту комерційних приміщень було демонтовано несучу стіну, що і спровокувало обвалення.
Також є версія, що обвалення міг викликати вибух побутового газу, проте мешканці заявляють, що не чули звуку вибуху.
Водночас у міськраді Батумі заявляють, що обвалення не пов’язане з ремонтними роботами і будівля не була аварійною.
Заступник міського голови Батумі не підтверджує, що обвалення було викликано сильною вібрацією від ремонтних робіт.
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