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США продовжили санкції проти Туреччини через військову операцію в Сирії

08/10/2021 15:13

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив на рік дію указу про санкції щодо Туреччини, підписаного у 2019 році через військову операцію Анкари в Сирії.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

“Ситуація в Сирії та стосовно неї та, зокрема, дії уряду Туреччини щодо проведення військового наступу на північний схід Сирії, підриває кампанію з розгрому Ісламської держави Іраку та Сирії, або ІДІЛ, загрожує мирному населенню та ще більше загрожує підривом миру, безпеки та стабільності у регіоні та продовжує становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів”, – йдеться у заяві.

Тому національна надзвичайна ситуація, оголошена у виконавчому указі №13894 від 14 жовтня 2019 року, повинна продовжувати діяти і після 14 жовтня 2021 року. Тому Байден продовжив на один рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної в документі щодо ситуації в Сирії й у зв’язку з нею.

Відповідне повідомлення буде опубліковано в Федеральному реєстрі і передано до Конгресу.

Нагадаємо, восени 2019 року ЗС Туреччини розпочали на півночі Сирії військову операцію “Джерело миру” проти ІДІЛ та курдських організацій PKK й YPG (Робітнича партія Курдистану й “Загони народної самооборони” (Анкара вважає їх терористичними).

Після цього адміністрація тогочасного президента Дональда Трампа оголосила, що запроваджує санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північну Сирію.

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