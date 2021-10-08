На військовому чемпіонаті в Польщі збірна ЗСУ здобула бронзу

Фото пресслужби ГШ ЗСУ

У змаганнях взяли участь 8 команд з 7 країн – зокрема Польщі, Франції, Литви, Латвії, Туреччини. Загалом – 70 спортсменів-військовослужбовців.

Змагання відбувалися з 4 по 8 жовтня в місті Любіковко (Республіка Польща).

На військовому чемпіонаті в Польщі збірна Збройних сил України здобула бронзу.

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