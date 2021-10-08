На військовому чемпіонаті в Польщі збірна ЗСУ здобула бронзу

На військовому чемпіонаті в Польщі збірна Збройних сил України здобула бронзу.
Змагання відбувалися з 4 по 8 жовтня в місті Любіковко (Республіка Польща).
У змаганнях взяли участь 8 команд з 7 країн – зокрема Польщі, Франції, Литви, Латвії, Туреччини. Загалом – 70 спортсменів-військовослужбовців.
“У запеклій боротьбі збірна команда Збройних Сил України виборола 3-є загальнокомандне місце”, – йдеться в повідомленні пресслужби ГШ ЗСУ.
До складу збірної ЗС увійшли військовослужбовці:
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