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Інфляція в Україні зросла до 11%, – Держстат

08/10/2021 20:07

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками вересня 2021 року прискорилося до 11% з 10,2% у серпні.

Про це інформує пресслужба Держстату у п’ятницю, 8 жовтня.

Після дефляції 0,2% за серпень у вересні цього року було зафіксовано інфляцію на рівні 1,2%, тоді як у вересні минулого року інфляція становила 0,5%.

Крім цього, Держстат минулого місяця зафіксував базову інфляцію на рівні 1,3% після нульової базової інфляції в серпні-2021. У вересні минулого року базова інфляція становила 1,1%.

У серпні та липні споживчі ціни зросли на 10,2%, у червні – на 0,2%, у травні – на 1,3%.

Загалом за перші вісім місяців цього року інфляція в Україні становила 7,5%, базова – 5,5%.

Нацбанк України прогнозував інфляцію у вересні-жовтні на рівні 10-11% із подальшим зниженням до менше ніж 10%.

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Україна

Інфляція в Україні зросла до 11%, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками вересня 2021 року прискорилося до 11% з 10,2% у серпні. Про це інформує пресслужба Держстату у п’ятницю, 8 жовтня....

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