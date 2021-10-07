В Міноборони створили Центр інновацій та оборонних технологій

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В Міноборони України створено Центр інновацій та оборонних технологій.

Відповідну спільну директиву підписали Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у четвер, 7 жовтня.

“Ми провели реанімацію проєктів автоматизованих систем бойового управління, і знайшли рішення щодо майбутнього автоматизованих систем управління оперативно-стратегічного рівня, тактичної ланки, системи ситуаційної обізнаності”, – цитує генерального директора Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони МОУ Сергія Максимова пресслужба відомства.

За його словами, Міноборони відходить від класичного формату дослідно-конструкторських робіт та впроваджує гібридну систему управління проєктною діяльністю.

“Розуміємо, що протягом розробки дослідно-конструкторські роботи у сфері інформаційних чи інформаційно-аналітичних систем старіє уже за рік-два. Власне тому переходимо на короткі «спринти» з кінцевим зрозумілим результатом. Новий менеджмент проєктів передбачає наявність власних ресурсів та їх супроводження”, – каже Максимов.

Формування Центру інновацій триватиме до кінця цього року.

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