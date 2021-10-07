Уряд виділив 5,5 млрд грн на житло для військових і їх родин

Фото: пресслужба ГУР МО

Уряд затвердив виділення 5,5 млрд грн на житло військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Про це в четвер, 7 жовтня, інформує пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

“Розмір передбачених коштів забезпечить 100 % виконання державних зобов’язань перед 4 тисячами українських воїнів, які захищали Україну та залишились без житла внаслідок збройної російської агресії, які отримали позитивні рішення на виплату грошової компенсації станом на квітень поточного року, що дозволить упродовж 2022 року забезпечити їх житлом”, – йдеться в повідомленні.

Також у затвердженому проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено 6,2 млрд грн на пільги на ЖКП для ветеранів, 435,7 млн грн – на лікування 18 тис. осіб у санаторіях, 276,8 млн грн – на санаторне-курортне лікування 8 тис. осіб в інших закладах, психологічну реабілітацію 5,3 тис. осіб, та професійну адаптацію 3,4 тис. осіб.

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