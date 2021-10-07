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На посаду голови Ради висунули п’ять кандидатів

07/10/2021 13:38

У четвер, 7 жовтня, на посаду нового голови Верховної Ради висунули народних депутатів.

Як передає “Новинарня“, йдеться про Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. 

Чинного першого заступника голови парламенту Стефанчука висунула фракція “Слуга народу”, Железняка – нардепи від “Голосу”, а Лерос і Гончаренко запропонували кандидатури один одного.

“Європейська солідарність” висунула Зінкевич. Нардепка Ірина Геращенко просила надати день на підготовку її декларації, але її прохання не задовольнили.

Головуюча віцеспікерка Олена Кондратюк наголосила, що всі фракції й депутати можуть висувати кандидатури, потім їх будуть обговорювати і буде час подати документи.

Після висунення п’ятірки вона оголосила перерву на пів години, щоб апарат Верховної Ради підготував відомості про кандидатів на спікера.

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