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Рада відкликала Разумкова з посади спікера

07/10/2021 11:43

доповнюється

У четвер, 7 жовтня, народні депутати відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як передає “Новинарня“, таке рішення підтримали 284 нардепи.

Головував на засіданні під час розгляду цього питання очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев.

Серед тих депутатів, які проголосували за відкликання Разумкова з посади голови ВР, 215 – представники фракції “Слуги народу”, 20 – “Батьківщини”, 19 – групи “За майбутнє”, 18 – “Довіри”, 6 – фракції “Голос” та шестеро позафракційних.

Голосування по фракціях:

Разумков обраний головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До того він очолював політичну партію “Слуга народу” (перший номер у списку на виборах до парламенту). Відповідно на посаду спікера парламенту був делегований цією політсилою.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.
Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.
2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.
Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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Україна

Рада відкликала Разумкова з посади спікера

доповнюється У четвер, 7 жовтня, народні депутати відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Як передає “Новинарня“, таке рішення підтримали 284 нардепи. Головував на засіданні під час розгляду...

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