Львівська облрада проголосила 2022-ий роком УПА

Ветерани УПА. Фото: AFP

Депутати Львівської обласної ради 7 жовтня більшістю голосів підтримали проголошення 2022 року роком Української повстанської армії.

Наступного року виповнюється 80 років з часу створення УПА.

“Кожен українець має знати правду про УПА і ту роль, яку армія Нескорених відіграла в нашій історії та національно-визвольному русі, про її провідників та відомих борців за незалежність”, – сказав голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Святослав Шеремета, якого цитує “Радіо Свобода”.

13 липня депутати Львівської облради звернулися до Верховної Ради, Кабінету міністрів з проханням забезпечити належні організаційно-правові умови для вшанування на державному рівні 80-річчя створення УПА.

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