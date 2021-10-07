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Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань Криму

07/10/2021 09:54

Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

Про це інформує пресслужба Верховної ради за результатами зустрічі віцеспікерок парламентів України і Латвії Олени Кондратюк та Дагмари Бейтнере-Ле Галла, яка відвідала Україну з офіційним візитом.

“Разом із присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права”, – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі сторони також обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам’яті про злочини тоталітарних режимів.

Віцеспікерка Сейму Латвії запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність дуже важливі для Латвії.

За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в рамках “Кримської платформи”.

Учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+ і активізації співпраці України з ініціативою Трьох морів.

“Повинні спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами і безпекою у всій Європі. Це необхідність спільно протистояти “Північному потоку-2″ як геополітичному проекту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ і організаторів незаконних виборів”, – зазначила Кондратюк.

Водночас віцеспікерка Сейму наголосила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напряму спільно з Україною і чекає відповідних кроків з боку нашої держави.

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