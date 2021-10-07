Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань Криму

Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.
Про це інформує пресслужба Верховної ради за результатами зустрічі віцеспікерок парламентів України і Латвії Олени Кондратюк та Дагмари Бейтнере-Ле Галла, яка відвідала Україну з офіційним візитом.
“Разом із присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права”, – йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі сторони також обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам’яті про злочини тоталітарних режимів.
Віцеспікерка Сейму Латвії запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність дуже важливі для Латвії.
За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в рамках “Кримської платформи”.
Учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+ і активізації співпраці України з ініціативою Трьох морів.
“Повинні спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами і безпекою у всій Європі. Це необхідність спільно протистояти “Північному потоку-2″ як геополітичному проекту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ і організаторів незаконних виборів”, – зазначила Кондратюк.
Водночас віцеспікерка Сейму наголосила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напряму спільно з Україною і чекає відповідних кроків з боку нашої держави.
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