81-ша окрема аеромобільна бригада відзначила сьому річницю з дня створення

Фото: пресцентр ООС

81-ша окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ відзначає сім років із дня свого заснування.

У пункті постійної дислокації частини на Донеччині в четвер, 8 жовтня, влаштували урочистий захід, на якому десантників нагородили медалями від президента України, нагрудними знаками від міністра оборони та Головнокомандувача, повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк також привітав краматорських десантників з річницею заснування військової частини:

“Сім років під час війни — це величезна дата. Бригада була створена в дуже тяжкий період і весь цей час вона перебувала тут, на Донеччині, у районі виконання завдань. Дякую вам за ваш героїзм, за те, що завдяки вашим зусиллям — решта України почуває себе у безпеці та живе під мирним небом. Я хочу подякувати вам за це і побажати здоров’я, успіху та здійснення мрій, — звернувся до військовослужбовців командувач Об’єднаних сил.

Найкращих бійців нагородили відзнаками “Козацький хрест” I, II, III ступенів, цінними подарунками та грамотами. На завершення урочистостей присутні віддали шану полеглим захисникам та поклали квіти до меморіалу.

Нагадаємо, що 81-ша аеромобільна бригада була створена у 2014 році під час активної фази бойових дій на сході України. До її складу увійшли підрозділи 95-ї та 80-ї окремих аеромобільних бригад, а також 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

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