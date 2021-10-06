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Українські ветерани у США здійснили 40-кілометровий марш-кидок Appalachian Yomp

06/10/2021 13:01

Українські ветерани здійснили 40-кілометровий марш-кидок Appalachian Yomp, в якому беруть участь ветерани зі США та інших країн-партнерів.

Маршрут протяжністю 40 кілометрів потрібно пройти за 24 години частиною Аппалацької стежки.
Вона починається в Boulder Crest Retreat (BCR) у Блюмонті, штат Вірджинія, і проходить до історичного Гарперс-Феррі, Західна Вірджинія, повертаючись до фінішу в BCR після проходження випробувань за маршрутом.

“Командний дух і підтримка учасників з різних країн допомагає фізичному відновленню ветеранів і встановленню корисних і цікавих знайомств. Захисники України також зустрілися з конгресвумен США Марсі Каптур, з якою обговорили питання щодо реабілітації поранених ветеранів (лікування, протезування тощо). Крім того, українська делегація відвідала Національний музей авіації й космонавтики США, який є невіддільною частиною Смітсонівського інституту, та Меморіал Корпусу морської піхоти США”, – йдеться в пресрелізі ГУР МОУ.

Yomp – термін британських командос для марш-кидків на далекі дистанції.

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