У Сєвєродонецьку 14 жовтня проведуть військовий парад

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У Сєверодонецьку Луганської області в День захисників та захисниць України – 14 жовтня – відбудеться військовий парад і виставка військової техніки .

Про це інформує пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

“Проведення комплексу обласних меморіальних, урочистих та святкових заходів заплановано на 14 жовтня у Сєверодонецьку. Головною подією стане військовий парад та виставка військової техніки. Також відбудуться богослужбові відправи-молебні та молитовне вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць незалежності і територіальної цілісності Української держави”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фінансової підтримки держави у Льодовому палаці відбудеться святковий концерт академічного фольклорно-хореографічного ансамблю “Славутич” (Дніпропетровська область).

ГО “Асоціація ветеранів війни, учасників бойових дій та волонтерів АТО” та її осередки проводять підготовка до автопробігу до смт Марківка.

Загалом у області запланували проведення понад 90 заходів за участю понад 12 тисяч осіб.

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