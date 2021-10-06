У Чехії суд відхилив апеляцію засудженого до 20 років тюрми за участь у боях на Донбасі

Високий суд Праги відхилив апеляцію Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці так званої “Луганської народної республіки” проти українського війська.

Про це інформує сайт Novinky.

Суд підтвердив вирок у 20 років ув’язнення за звинуваченнями у скоєнні теркту та участі в терористичній групі. Цей вирок був винесений 1 червня 2021 року міським судом Праги.

“Фактичні висновки суду першої інстанції є абсолютно правильними та вичерпними. Основні факти, на яких суд базує свої висновки, були доведені”, – заявив суддя Їржі Льненічка.

За словами судді, було доведено, що громадянин Чехії Кантор надсилав своїм знайомим електронні листи, смски та фотографії, описуючи їм, що він робить в Україні та чому він там перебуває.

“Ми вважаємо, що було доведено, що підсудний дійсно перебував у місці, де він робив фотографії. Можливо, цей вирок відштовхне схожих авантюристів від участі у подібних подіях”, – сказав суддя.

Нагадаємо,7 вересня празький суд засудив Іржі Урбанека до 20-річного тюремного ув’язнення за теракт і участь у терористичній групі. Урбанек, який багато років тому виїхав з Чехії на Донбас, був притягнутий до кримінальної відповідальності заочно.

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