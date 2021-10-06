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Штайнмайєр приїхав до Києва

06/10/2021 10:01

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва.

Про це повідомило посольство ФРН в Україні на своїй сторінці у твітері у середу, 6 жовтня.

“Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб ушанувати пам’ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановано зустрічі з Володимиром Зеленським і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідування Бабиного Яру”, – йдеться в повідомленні посольства.

Як відомо, в Києві відбуваються заходи у зв’язку з 80-ми роковинами масових убивств у Бабиному Яру.

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