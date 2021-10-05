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Зеленський і президент Ізраїлю виступили зі спільною заявою

05/10/2021 19:39

Президент України Володимир Зеленський та президент Ізраїлю Іцхак Герцог випустили спільну заяву після першого дня дводенного візиту голови ізраїльської держави до Києва.

Текст заяви оприлюднила пресслужба Банкової у вівторок, 5 жовтня.

Зокрема Україна та Ізраїль підтвердили свою відданість основоположним принципам міжнародного права, повазі до суверенітету та територіальної цілісності держав. У зв’язку з цим ізраїльська сторона висловила сподівання на те, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям суверенітет і територіальна цілісність України будуть відновлені у близькому майбутньому.

Сторони позитивно оцінили імплементацію положень двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 січня 2021 року, та висловили сподівання на початок переговорів щодо поширення режиму вільної торгівлі між двома країнами на сферу послуг. Сторони підкреслили важливість відновлення роботи спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, щойно це дозволить епідемічна ситуація в обох країнах.

Президенти України та Ізраїлю також наголосили на важливості координації зусиль для подолання пандемії COVID-19, серед іншого, шляхом взаємного визнання найближчим часом сертифікатів про вакцинацію, та привітали двосторонню співпрацю у цій сфері.

Також ізраїльська сторона відзначила системні зусилля України зі створення належних умов для відвідування іудейськими паломниками історичних та святих місць на її території, а також відправлення ними релігійних обрядів, у т. ч. організації щорічного паломництва брацлавських хасидів до м. Умань.

У спільній заяві також йдеться, що Президенти України та Ізраїлю спільно з іншими високими делегаціями візьмуть участь у заходах зі вшанування 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру.

У зв’язку з цим сторони підкреслили необхідність збереження пам’яті про Голокост, як і важливість просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання рецидивам таких жахливих злочинів.

Натомість, українська сторона з вдячністю відзначила вшанування Президентом Іцхаком Герцогом пам’яті жертв Голодомору в Україні. Сторони підкреслили важливість продовження просвітницьких зусиль, спрямованих на увічнення пам’яті та поширення інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Глави держав рішуче засудили будь-які прояви шовінізму, нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму. Ізраїльська сторона високо оцінила зусилля Президента, Уряду та Парламенту України у боротьбі з антисемітизмом в Україні, зокрема ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

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