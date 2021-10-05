У Києві Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю

Фото: пресслужба ОП

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога.

Глава Ізраїлю перебуває в нашій країні з державним візитом у вівторок, 5 жовтня.

На подвір’ї біля Маріїнського палацу військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України.Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох держав.

“Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потому відбудуться переговори у розширеному форматі”, – повідомили в пресслужбі ОП.

Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ наголосив, що Україна чекає ізраїльських інвесторів та гарантує захист їхніх інвестиції.

“Я певен, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну на сьогодні абсолютно не відповідає нашому потенціалу. Новітні технології, нові інновації, кібербезпека, охорона здоров’я, фармацевтика, космічні програми, банківська справа та фінанси, будівництво, сільське господарство – це лише окремі перспективні сфери для розвитку інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем”, – сказав Зеленський, якого цитує “Укрінформ”.

Він підкреслив, що Україна чекає ізраїльських інвесторів, “а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їх інвестицій”.

Крім цього, Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у вивченні та використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій.

“У свою чергу ізраїльські компанії можуть з користю використовувати колосальний потенціал України – нового технологічного хабу Європи”, – наголосив Зеленський.

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