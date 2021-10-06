Лише 13% українців знають незалежні ЗМІ. Серед прикладів – “Новинарня”, – соцопитування

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Лише 13 % українців змогли навести приклад медіа, яке вони вважають незалежним, а 56% респондентів взагалі не чули про незалежні ЗМІ. Як приклад, опитані українці назвали і “Новинарню“.

Про це йдеться в резельтатах моніторингу Фонду Thomson Reuters, на які посилається в своєму матеріалі “Тиждень”.

Зазначається, що соціологи відзначили суспільний попит на якісну, неупереджену, об’єктивну та професійну журналістику. Більшість (65%) вважають, що вони вже мають доступ до такого типу журналістики, навіть якщо критикують ЗМІ загалом.

“Утім, лише 13 % змогли навести приклад медіа, яке вони вважають незалежним, а 56% респондентів взагалі не чули про незалежні ЗМІ. Деякі респонденти відзначили назви кількох незалежних ЗМІ, таких як “Новое время”, “Громадське ТБ”, “Радіо Свобода” та “Новинарня“. Однак декілька респондентів також пропонували телеканали Espresso TV, ZIK, СТБ, “НАШ”, “112” та “5 канал” як приклади незалежних ЗМІ, в той час як більшість спостерігачів класифікували їх як упереджені”, – йдеться в матеріалі.

Важливим уточненням є те, що респонденти автоматично не ототожнюють якісну журналістику з незалежною, тому що незалежна журналістика часто сприймається як нішова та низькобюджетна.

Серед медіа, які деякі учасники вважали якісними, фігурували BBC, CNN, “Радіо Свобода”, “Українська правда”, “Крим.Реалії”, “Новое время” та “Суспільне ТБ”.

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