Військовий, який в серпні отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості й говорить

Військовослужбовець, який внаслідок обстрілу з боку російських гібридних військ на сході України отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості і вже говорить.
Про це у середу, 6 жовтня, повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної імені І.І. Мечникова Сергій Риженко.
З його слів, військовий отримав наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Складна операція тривала кілька годин – працювали нейрохірурги лікарні Мечникова.
“Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація – повна свідомість”, – написав Риженко.
На відео, яке опублікував лікар, військовий говорить: “Пацанам привіт передавати…”.
Журналіст Олександр Махов додає, що позивний армійця – “Морячок” і він був поранений в серпні.
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