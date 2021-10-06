Військовий, який в серпні отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості й говорить

Скріншот із відео

Військовослужбовець, який внаслідок обстрілу з боку російських гібридних військ на сході України отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості і вже говорить.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної імені І.І. Мечникова Сергій Риженко.

З його слів, військовий отримав наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Складна операція тривала кілька годин – працювали нейрохірурги лікарні Мечникова.

“Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація – повна свідомість”, – написав Риженко.

На відео, яке опублікував лікар, військовий говорить: “Пацанам привіт передавати…”.

Журналіст Олександр Махов додає, що позивний армійця – “Морячок” і він був поранений в серпні.

Читайте також:

Поранений внаслідок підриву під Мар’їнкою 25-річний військовий пішов на покращення, – Риженко