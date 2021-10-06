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Військовий, який в серпні отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості й говорить

06/10/2021 14:41

Військовослужбовець, який внаслідок обстрілу з боку російських гібридних військ на сході України отримав наскрізне кульове поранення в голову, прийшов до свідомості і вже говорить.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної імені І.І. Мечникова Сергій Риженко. 

З його слів, військовий отримав наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Складна операція тривала кілька годин – працювали нейрохірурги лікарні Мечникова.

“Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація – повна свідомість”, – написав Риженко.

На відео, яке опублікував лікар, військовий говорить: “Пацанам привіт передавати…”.

Журналіст Олександр Махов додає, що позивний армійця – “Морячок” і він був поранений в серпні.

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