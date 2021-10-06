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На Закарпатті СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств і замовному вбивству

06/10/2021 19:05

Служба безпеки України запобігла терактам у прикордонному районі Закарпатської області.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зловмисники мали намір підпалити генконсульство сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Учасники намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дискредитації України на міжнародній арені.

Встановлено особу організатора злочинів, завербованого спецслужбами Російській Федерації. За оперативними даними, він перебуває в РФ.

Правоохоронці направили матеріали справи до суду. Триває розшук.

За завданням, агент планував підпалити дипустанову, декілька автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник.

Також він шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він пропонував $30 тисяч.

Серед інших “завдань” іноземного агента був також збір і передача секретних відомостей про військові об’єкти в області.

Слідчі СБУ направили до суду акт щодо організатора протиправної діяльності за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 (терористичний акт) ККУ.

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