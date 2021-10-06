Військові в ООС почали використовувати антидронні комплекси з Литви

У районі Операції об’єднаних сил військові ЗСУ почали використовувати комплекс протидії дронам EDM4S.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що Збройні сили використовують систему виробництва литовської компанії NT-Servise.
EDM4S призначена для протидії дистанційним пілотованим авіаційним системам. Це досягається шляхом перехоплення контролю. Система повністю переносна.
Усі модулі інтегровані у переносну систему, яка використовується шляхом активації протидронової рушниці.
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