В Ізмаїлі на території судноремонтного заводу загорівся буксир

У місті Ізмаїл, що у Одеській області, на території судоремонтного заводу сталася пожежа у одному з буксирів, який знаходився на ремонті.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у вівторок, 5 жовтня.
За даними відомства, пожежа сталася у вівторок, 5 жовтня, о 16:21 на території заводу. Загоряння виникло у каюті буксира.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 18 осіб та 5 одиниць техніки.
Станом на 17:38 пожежу локалізовано на площі 60 кв. м. О 18:35 пожежу на території судноремонтного заводу, в каюті буксиру, ліквідовано.
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