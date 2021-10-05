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Таран зустрівся з канцлером міноборони Естонії: про що був діалог

05/10/2021 18:39

Україна та Естонія домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва.

Про це йшлося у вівторок, 5 жовтня, під час зустрічі міністра оборони України Андрія Тарана  із канцлером міністерства оборони Естонської Республіки Кусті Салмом.

Відомо, що Андрій Таран висловив вдячність Кусті Салму за непохитну політичну підтримку Талліном зусиль України щодо захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності країни, практичну допомогу Збройним Силам України і стійку позицію щодо нашої держави у межах Альянсу.

“Політична та дипломатична підтримка України Естонською Республікою, зокрема для стратегічного курсу нашої держави до членства в Євроатлантичні структури, для нас є надзвичайно важливою. Розраховуємо на продовження послідовної позиції наших друзів у розблокуванні засідань Комісії Україна-НАТО на рівні Міністрів оборони та отриманні Плану дій щодо членства в Альянсі”, – цитує Тарана його пресслужба.

Окрему увагу було приділено розгляду питань двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, а також співпраці з питань кібербезпеки.

“Особливо в цьому контексті було обговорено естонський досвід в започаткуванні Центру передового досвіду НАТО з питань кіберзахисту в Таллінні та плани України щодо приєднання до його діяльності”, – підкреслили в МО.

Андрій Таран висловив подяку естонській стороні за допомогу в лікуванні поранених українських військовослужбовців та їх реабілітації в Естонії, а також за рішення разом з Німеччиною передати Україні польовий госпіталь, розроблений естонською компанією. Це стало можливим завдяки оборонному пакету допомоги, який схвалило Міністерство оборони Естонії.

Очільник українського оборонного відомства поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та навколо кордонів нашої держави.

“Україна та Естонія домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва. Кусті Салм підтвердив запрошення естонської сторони Андрієві Тарану відвідати Естонську Республіку з робочим візитом в зручний для нього час”, – додали в МО.

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