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Район ООС відвідала урядова делегація Естонії

05/10/2021 10:22

У понеділок, 4 жовтня, район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація державних посадовців Естонії на чолі з канцлером міністерства закордонних справ Естонії Йонатаном Всевіовом.

Про це повідомляє АрміяInform.

У Золотому голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної державної адміністрації Сергій Гайдай разом з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком зустрілися з офіційною урядовою делегацією канцлерів Естонії.

Очільник Луганщини та командувач ООС ознайомили закордонну делегацію з роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте”.

Гайдай повідомив представникам естонського уряду про майбутні зміни на об’єкті: “Наразі цей КПВВ повністю готовий до початку пропуску наших громадян через лінію розмежування. Проте протилежна сторона так і не дала згоду про пропуск людей через контрольний пункт. У майбутньому ми плануємо переобладнати об’єкт, створити сучасну сервісну зону на кшталт модульної системи, яка вже збудована у Щасті. Ми повинні на високому рівні надавати послуги нашим громадянам у разі старту пропуску через лінію розмежування”.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Павлюк зі свого боку поінформував міністерський корпус Естонської Республіки щодо безпекової ситуації у районі проведення ООС, що впритул наближений до КПВВ.

Фото: АрміяInform

“Ситуація залишається контрольованою Збройними силами України. Втім, провокації противника проводяться постійно — від чотирьох до 14 обстрілів на добу. Кожен командир підрозділу має право на місці ухвалити рішення про застосування вогню у відповідь, аби вберегти життя та здоров’я своїх солдатів”, – сказав він

Після ознайомлення з порядком функціонування КПВВ естонцям продемонстрували план проведення робіт з реконструкції та облаштування КПВВ “Золоте”.

“Естонія є союзником України, тому для нас дуже важливо бути тут, побачити на власні очі боротьбу за незалежність, що відбувається тут щодня. Україна — це європейська країна, а отже, це питання безпеки не тільки України, а й усієї Європи. Ми фундаментально підтримуємо державний суверенітет та територіальну цілісність України, про це ми постійно наголошуємо у рамках ЄС та НАТО”, – наголосив канцлер Всевіов.

Також він анонсував візит до Києва, де очільники міністерства оборони, внутрішніх справ, фінансів, соціальних справ, економіки та зв’язку, освіти та науки, а також МЗС візьмуть участь у зустрічі з відповідними українськими міністрами для поглиблення співробітництва обох країн-союзниць.

Урядова делегація канцлерів Естонії відвідала і прифронтову Авдіївку.

Іноземні гості зустрілися з першим заступником голови Донецької облдержадміністрації Ігорем Морозом, військовослужбовцями окремої Січеславської повітрянодесантної бригади, представником СЦКК.

Вони оглянули інфраструктуру, яка була зруйнована у місті через агресію Росії. Також члени делегації разом з першим заступником очільника області поклали квіти до Меморіалу пам’яті воїнів операції АТО/ООС, які загинули в боях за Авдіївку.

“Ми високо цінуємо позицію Естонії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень нашої держави. Президент Естонії — перша лідерка іноземної держави, яка відвідала Донеччину, а саме зону бойових дій. Вкрай важливо бачити на власні очі ситуацію в області, розвиток соціального й економічного життя громадян, які живуть на контрольованій українською владою території”, — зазначив Мороз.

Він також нагадав, що Естонія неодноразово надавала допомогу в медичній реабілітації українських військовослужбовців і гуманітарну допомогу у боротьбі з COVID-19.

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